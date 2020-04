【KTSF】

特朗普總統表示,已經簽署行政命令,暫停簽發新綠卡,為移民設限,以保護美國人在疫情期間的飯碗。

命令適用於目前身在國外,但想取得綠卡的外國人,目前已經在國內申請調整身份的則不在此限。

命令為期60天,到期後會再評估,而且有可能會獲得延期。

