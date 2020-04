新紓困法案沒額外援助州和地方政府 或阻法案通過

【KTSF 張麗月報導】

另一輪近5,000億元的聯邦紓困法案,週二在國會參議院過關之後,稍後會轉到眾議院表決,特朗普總統已表明支持法案,不過共和黨人要求限制進一步援助州和地方政府,令到法案的討論存在爭議,有可能拖到6月才有著落,不過有銀行業組織表示,雖然新的紓困法案在國會還未完成立法程序,但由於現時積壓太多個案申請,因此如果清理所有積壓個案後,可能已經用盡新的額外撥款。

總值近5,000億元新的聯邦紓困方案,主要是向中小型商業提供更多救助,共和黨人經過兩星期談判後,法案在參議院過關。

新法案的焦點就是如何分配當中的3,200億元給「糧單保護計畫」,這個計畫一開始就有問題,包括大部份小商業就算一早就申請貸款,但未能透過銀行拿到錢,也有銀行根本不接受部份小商業的申請,而計畫的資金已經用盡。

救助小商業的3,200億元,當中有600億元撥款給小型貸款機構和信用社,然後貸款給小商業,750億元額外援助醫院,250億元用作全國疫苗測試,當中規定聯邦必須幫助州進行測試。

新的紓困法案並不包含撥款資助郵寄投票,預料又會引來國會議員的熱議,同時也不包括額外援助州和地方政府,以及沒有提及援助糧食券的申請人。

