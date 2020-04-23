新紓困法案沒額外援助州和地方政府 或阻法案通過

【KTSF 張麗月報導】

另一輪近5,000億元的聯邦紓困法案，週二在國會參議院過關之後，稍後會轉到眾議院表決，特朗普總統已表明支持法案，不過共和黨人要求限制進一步援助州和地方政府，令到法案的討論存在爭議，有可能拖到6月才有著落，不過有銀行業組織表示，雖然新的紓困法案在國會還未完成立法程序，但由於現時積壓太多個案申請，因此如果清理所有積壓個案後，可能已經用盡新的額外撥款。

總值近5,000億元新的聯邦紓困方案，主要是向中小型商業提供更多救助，共和黨人經過兩星期談判後，法案在參議院過關。

新法案的焦點就是如何分配當中的3,200億元給「糧單保護計畫」，這個計畫一開始就有問題，包括大部份小商業就算一早就申請貸款，但未能透過銀行拿到錢，也有銀行根本不接受部份小商業的申請，而計畫的資金已經用盡。

救助小商業的3,200億元，當中有600億元撥款給小型貸款機構和信用社，然後貸款給小商業，750億元額外援助醫院，250億元用作全國疫苗測試，當中規定聯邦必須幫助州進行測試。

新的紓困法案並不包含撥款資助郵寄投票，預料又會引來國會議員的熱議，同時也不包括額外援助州和地方政府，以及沒有提及援助糧食券的申請人。

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