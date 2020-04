舊金山失業人數料過十萬 比金融海嘯更差

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德表示,預計受疫情的影響,舊金山的失業人數會超過10萬人,比2008至2009年金融海嘯的經濟衰退時情況更差。

有別於以往著重談及疫情的發展,市長布里德週三用更多篇幅,談及重啟經濟的準備工作,不過她表示現在仍不是時候。

布里德說:「我們正評估一些生效的命令,尋找方法,看看怎樣安全重啟經濟,當我們有結論,亦知道如何保障公眾健康,大家會是第一個知道。」

布里德透露,直至4月4日為止,舊金山已經有約6萬人申報失業,市府預計在未來幾星期會有多4萬人申報,對比起2008至2009年的經濟衰退,當時有大約45,000人申報失業,因此舊金山將會面臨一個巨大挑戰。

布里德指,她早前宣布成立的一個重啟經濟專案組,將會集合各行各業的持份者,看看甚麼政策及措施能盡量幫助雇主及員工。

布里德說:「我們將會集中研究在回復正常生活後會怎樣,我們的餐館、大型會議、旅遊業、醫院及酒店會變成怎樣,如果一些行業再不需要人手,又有哪些行業的人手需求增加。」

市府指,重啟經濟的首要條件之一是,要進行更多檢測,找出確診者,減低病毒的傳播,因此市府從週三起在30至32號碼頭,以及Market街以南的兩個檢測中心,將會為市內所有在疫情期間仍要工作而出現病徵的人做檢測。

有需要人士可上到http://sf.gov/citytestsf的網站登記。

另外,一些有病徵但沒有醫保的人,甚或是無證移民,都可經這個途徑進行檢測。

此外,市民外出進行必要事務,必須遮告口鼻的命令已經生效,警方表示,很多人問他們會怎樣執法,局長Bill Scott指,與早前的居家抗疫令一樣,發罰單是最後一步。

局長Bill Scott說:「舊金山警方集中在教育,自發性配合命令,執法是一個選項,亦是最後一步,但我要講明,亦會不斷講,我們會票控一些違反命令的人。」

為了在食物、房屋及小商業援助方面幫助有不同需要的民眾,市府在疫情初期成立「Give2SF」計劃,鼓勵個人或私人捐款資助政府服務,至今已經籌得1,000萬,其中535萬已經分配給非牟利機構安排各項服務。

