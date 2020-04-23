聯邦小商業紓困金難申請 民間也提供援助項目（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於第一輪紓困金早已用盡，真正申請到的小商家少之又少，不少業主都在期待第二輪紓困金趕快到位，申請聯邦的小商業援助究竟遇到那些問題？而除了政府的紓困計畫，還有哪些民間的援助項目可以申請？

專門幫助亞裔小商業申請援助的Asian Inc，自從聯邦小商業紓困貸款計畫開放申請後，每天接到100多通詢問電話，但是真正拿到錢的亞裔小商業少之又少，尤其是員工數很少的小商業，看得到卻吃不到。

Asian Inc加州小商業技術援助計劃發言人黃文傑（Peter Wong）說：「很多小商業根本申請了也沒辦法拿到，那我有一些客戶他大概就是，有拿到的大多都是一千塊、兩千塊，倒沒有拿到剛開始說的一萬塊這樣。」

不過由於紓困貸款要透過銀行申請，動作快不一定保證能拿到錢。

黃文傑說：「主要原因是，很多銀行都是先幫助跟他們有關係的，有關係的意思就是說不是光光有戶口在那邊，還是要跟他們有一個貸款的，或是信用額度比較高的，那些公司的機會才比較大。」

經常與華裔小商家打交道的黃文傑表示，在灣區居家抗疫令下，超過一個多月沒有營業的商家，已經面臨繳不出房租的窘境。

黃文傑說：「生意沒辦法做，可是他們店的租金還是要交，在灣區租金也不便宜，所以真的是很困難很困難，（記者：所以到時候會不會又碰到(破產或法拍的情況，你覺得會不會再現呢？）我覺得會，尤其是另外一種，受打擊最大的就是，我也碰到一些客戶，他們是剛好在疫情發生之前才開張做生意的，那個最慘，錢投進去，全都準備好，然後馬上就要關門，那這樣就是說，連一塊錢都沒賺到。」

第一波3,500億元紓困貸款，上週早已用盡，第二波5,000億元還在國會，預計下週完成立法程序後就可以開放申請。

黃文傑建議有興趣申請的商家，可以向Asain Inc免費諮詢，申請到的機會可能比較大。

另一方面，對於收入採1099稅表以及自僱人士，原本無法申請加州失業金，不過4月28號開始，州長紐森找到撥款，受疫情影響的這類人士，也可以像一般的勞工一樣，在EDD網站申請失業金。

黃文傑說：「你在同一個地方申請，也可以拿到聯邦每個禮拜600塊的補助，4個月，總共4個月，然後最低的話，加州也有失業金給大家，最低是167元一個禮拜，所以申請以後，批准以後，全部加起來就是有（最少）767元一個禮拜，總共4個月，以後就聯邦政府就沒有了，只有加州的了。」

除了政府的紓困金，民間機構也有較小規模的小商業紓困計畫，幫助給受疫情影響的業主，例如美國總商會、Hello Alice、Verizon、Facebook和Salesforce等，都有金額不等的援助金，同樣可以透過Asain Inc申請，不過動作要快，因為這些救助金一開放申請，就很快用完。

亞裔社Asain Inc的電話號碼是(415) 928-5910，也可以直接找黃文傑，（650）416-1638，服務完全免費。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。