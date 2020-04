聯邦小商業紓困金難申請 民間也提供援助項目（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於第一輪紓困金早已用盡,真正申請到的小商家少之又少,不少業主都在期待第二輪紓困金趕快到位,申請聯邦的小商業援助究竟遇到那些問題?而除了政府的紓困計畫,還有哪些民間的援助項目可以申請?

專門幫助亞裔小商業申請援助的Asian Inc,自從聯邦小商業紓困貸款計畫開放申請後,每天接到100多通詢問電話,但是真正拿到錢的亞裔小商業少之又少,尤其是員工數很少的小商業,看得到卻吃不到。

Asian Inc加州小商業技術援助計劃發言人黃文傑(Peter Wong)說:「很多小商業根本申請了也沒辦法拿到,那我有一些客戶他大概就是,有拿到的大多都是一千塊、兩千塊,倒沒有拿到剛開始說的一萬塊這樣。」

不過由於紓困貸款要透過銀行申請,動作快不一定保證能拿到錢。

黃文傑說:「主要原因是,很多銀行都是先幫助跟他們有關係的,有關係的意思就是說不是光光有戶口在那邊,還是要跟他們有一個貸款的,或是信用額度比較高的,那些公司的機會才比較大。」

經常與華裔小商家打交道的黃文傑表示,在灣區居家抗疫令下,超過一個多月沒有營業的商家,已經面臨繳不出房租的窘境。

黃文傑說:「生意沒辦法做,可是他們店的租金還是要交,在灣區租金也不便宜,所以真的是很困難很困難,(記者:所以到時候會不會又碰到(破產或法拍的情況,你覺得會不會再現呢?)我覺得會,尤其是另外一種,受打擊最大的就是,我也碰到一些客戶,他們是剛好在疫情發生之前才開張做生意的,那個最慘,錢投進去,全都準備好,然後馬上就要關門,那這樣就是說,連一塊錢都沒賺到。」

第一波3,500億元紓困貸款,上週早已用盡,第二波5,000億元還在國會,預計下週完成立法程序後就可以開放申請。

黃文傑建議有興趣申請的商家,可以向Asain Inc免費諮詢,申請到的機會可能比較大。

另一方面,對於收入採1099稅表以及自僱人士,原本無法申請加州失業金,不過4月28號開始,州長紐森找到撥款,受疫情影響的這類人士,也可以像一般的勞工一樣,在EDD網站申請失業金。

黃文傑說:「你在同一個地方申請,也可以拿到聯邦每個禮拜600塊的補助,4個月,總共4個月,然後最低的話,加州也有失業金給大家,最低是167元一個禮拜,所以申請以後,批准以後,全部加起來就是有(最少)767元一個禮拜,總共4個月,以後就聯邦政府就沒有了,只有加州的了。」

除了政府的紓困金,民間機構也有較小規模的小商業紓困計畫,幫助給受疫情影響的業主,例如美國總商會、Hello Alice、Verizon、Facebook和Salesforce等,都有金額不等的援助金,同樣可以透過Asain Inc申請,不過動作要快,因為這些救助金一開放申請,就很快用完。

亞裔社Asain Inc的電話號碼是(415) 928-5910,也可以直接找黃文傑,(650)416-1638,服務完全免費。

