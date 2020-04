新冠病毒早在2月前已在Santa Clara縣傳播（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員週三證實,在該縣最先死於新冠肺炎的兩個人,是在今年2月,這比之前公布的全美首宗死亡病例還早幾個星期,這意味著病毒在2月之前就已經在灣區傳播。

聯邦當局之前公布在2月29日,在華盛頓州Kirkland市一名確診病人死亡,是全美首宗新冠肺炎死亡案例。

但是Santa Clara縣對3名病逝居民做的驗屍報告發現,他們死於新冠肺炎。

他們分別是,2月6日一名57歲女子,2月17日一名69歲男子,3月6日一名70歲男子。

衛生官員表示,他們因為沒有出遊史,當時對新冠病毒的檢測有限,當局沒有下結論,但是3名死者的樣本被送到聯邦疾病防控中心(CDC)化驗後證實死於新冠肺炎。

Santa Clara縣衛生局官員Sara Cody說:「這些死亡案例告訴我們的是,遠在我們以為縣內有社區傳染之前,病毒早就被帶進我們的社區中,並已經有顯著的社區傳播。」

Cody解釋,疫情初期,衛生官員對病例的定義侷限在有出遊史,或和確診病人有接觸的人,這幾名病人都不符合這些定義,但法醫在對其中兩位在家死去的病人做驗屍報告時,懷疑有不明死因,所以將生物樣本送到CDC。

Cody補充,今年的流感季節強勁,再加上一些帶病毒人士沒有症狀,病毒可能早在1月已經在灣區傳染,這也意味著,當局實施的居家抗疫令是重要的,Cody也相信,病毒將會長時間存在社區中,直到集體免疫或有研製疫苗為止。

Santa Clara縣公共衛生部也表示,將會開始公布新冠肺炎死亡病例的族裔。

