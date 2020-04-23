蓬佩奧斥中國銷毀病毒樣本 藉疫情加強侵蝕香港自治

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美國國務卿蓬佩奧再次批評中國隱瞞疫情，甚至下令銷毀病毒樣本，拒絕與外國分享，又指責中方利用疫情大流行，四處挑釁，進一步侵蝕香港自治，拘捕多名民主派人士。

新型肺炎全球大流行，多國忙於抗疫。蓬佩奧表示，反令中國有機可乘、四出挑釁。

他說：「首先談談香港，北京加強侵蝕香港自治。執法部門拘捕民主派人士，包括81歲的李柱銘。中共同時未有停止武嚇台灣，脅迫南海周邊鄰國。美國強烈反對中國霸凌行徑，期望各國一同追究責任。」

他再次批評中國沒及時、全面通報疫情，拖延一個月各省市均有人傳人個案後才公布；封鎖對外示警訊息，至今仍有隱瞞。

蓬佩奧說：「中國下令停止檢驗新病毒樣本，更銷毀現存樣本。中共迄今未與外國分享病毒樣本，致使未能追溯病毒變異過程。」

美國促請中國永久關閉另一病毒潛在源頭野味市場。

被問及有傳中國扣起醫療物資，蓬佩奧表示中方有供貨，期望對方遵守國際貿易規則，繼續履行合約。

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