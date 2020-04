蓬佩奧斥中國銷毀病毒樣本 藉疫情加強侵蝕香港自治

【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧再次批評中國隱瞞疫情,甚至下令銷毀病毒樣本,拒絕與外國分享,又指責中方利用疫情大流行,四處挑釁,進一步侵蝕香港自治,拘捕多名民主派人士。

新型肺炎全球大流行,多國忙於抗疫。蓬佩奧表示,反令中國有機可乘、四出挑釁。

他說:「首先談談香港,北京加強侵蝕香港自治。執法部門拘捕民主派人士,包括81歲的李柱銘。中共同時未有停止武嚇台灣,脅迫南海周邊鄰國。美國強烈反對中國霸凌行徑,期望各國一同追究責任。」

他再次批評中國沒及時、全面通報疫情,拖延一個月各省市均有人傳人個案後才公布;封鎖對外示警訊息,至今仍有隱瞞。

蓬佩奧說:「中國下令停止檢驗新病毒樣本,更銷毀現存樣本。中共迄今未與外國分享病毒樣本,致使未能追溯病毒變異過程。」

美國促請中國永久關閉另一病毒潛在源頭野味市場。

被問及有傳中國扣起醫療物資,蓬佩奧表示中方有供貨,期望對方遵守國際貿易規則,繼續履行合約。

