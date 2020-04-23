舊金山返港男子檢疫期不適瞞報 確診前曾上班、看牙醫

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香港再多2宗新型肺炎確診個案，都是輸入個案，其中一宗3月尾回港，家居檢疫期間不適但無報告，完成隔離有返工、看牙醫等，近日確診，衞生防護中心擔心這種隱形傳播對社區造成風險。

確診58歲男子，3月24日從美國三藩市（舊金山）返港，住跑馬地藍塘道，家居檢疫兩天已有咳嗽、失去味覺，但未有聯絡衞生防護中心。

他4月6日完成家居檢疫，之後到過中環多個地方，包括香港會所大廈上班、萬邦行的牙科診所拔牙，牙科醫護有穿保護衣，星期二到文華東方酒店理髮，髮型師有戴口罩，同日再到皇后大道中私家診所留口水樣本檢測，當時沒有病徵，距離發病近一個月後確診。

衞生防護中心說，替他清潔住所的人要隔離，牙科醫護只需做檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「我們曾建議，如果你之前有病徵，或你有任何擔心，都可以到私家診所求醫。可能他也跟隨這個方式，但時間比較遲，都擔心在社區內會有隱性傳播，我們都不排除這名患者，在社區已造成一些風險。」

另一宗確診個案，星期二由法國返港，返港前曾失去嗅覺及味覺，後來好轉，返港留樣本，回上環住所後確診。

至於早前有超過100人確診的蘭桂坊及酒吧群組，衞生署指雖然仍然未找到源頭，但都過了一個潛伏期，形容安樂一點，而警方幫手追蹤密切接觸者的工作，亦可以告一段落。

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