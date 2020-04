舊金山返港男子檢疫期不適瞞報 確診前曾上班、看牙醫

【有線新聞】

香港再多2宗新型肺炎確診個案,都是輸入個案,其中一宗3月尾回港,家居檢疫期間不適但無報告,完成隔離有返工、看牙醫等,近日確診,衞生防護中心擔心這種隱形傳播對社區造成風險。

確診58歲男子,3月24日從美國三藩市(舊金山)返港,住跑馬地藍塘道,家居檢疫兩天已有咳嗽、失去味覺,但未有聯絡衞生防護中心。

他4月6日完成家居檢疫,之後到過中環多個地方,包括香港會所大廈上班、萬邦行的牙科診所拔牙,牙科醫護有穿保護衣,星期二到文華東方酒店理髮,髮型師有戴口罩,同日再到皇后大道中私家診所留口水樣本檢測,當時沒有病徵,距離發病近一個月後確診。

衞生防護中心說,替他清潔住所的人要隔離,牙科醫護只需做檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「我們曾建議,如果你之前有病徵,或你有任何擔心,都可以到私家診所求醫。可能他也跟隨這個方式,但時間比較遲,都擔心在社區內會有隱性傳播,我們都不排除這名患者,在社區已造成一些風險。」

另一宗確診個案,星期二由法國返港,返港前曾失去嗅覺及味覺,後來好轉,返港留樣本,回上環住所後確診。

至於早前有超過100人確診的蘭桂坊及酒吧群組,衞生署指雖然仍然未找到源頭,但都過了一個潛伏期,形容安樂一點,而警方幫手追蹤密切接觸者的工作,亦可以告一段落。

