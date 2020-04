保安公司揭發蘋果iPhone及iPad有保安漏洞

【有線新聞】

蘋果手機及平板電腦有保安漏洞,黑客可以利用蘋果內置的電郵應用程式盜取用戶個人資料,估計影響5億用戶,蘋果公司表示會更新軟件堵塞漏洞。

iPhone和iPad的電郵應用程式漏洞由三藩市一間資訊保安公司去年底調查一宗黑客入侵時發現,黑客會先向用戶發放空白電郵,用戶即使無開啟,電郵仍會令裝置當機,必須重新啟動,黑客會利用這個空檔,盜取手機上的相片和個人資料。

追查顯示,2018年1月開始最少有六次入侵與這個漏洞有關。資訊保安公司指受害的包括涉及《財富》500大的一間北美科技企業,另外5間日本、德國、沙特阿拉伯等地集團的員工,估計影響全球5億用戶。

這個漏洞只影響蘋果內置的電郵程式,用Gmail和Outlook等的電郵程式則不受影響 。

蘋果公司的產品一向被視為在保安方面較優勝,但近年已多次被打破,蘋果公司不評論保安公司調查的細節,但承認電郵應用程式有漏洞,已找到方法堵塞,將會盡快更新軟件。

