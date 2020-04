疫情下美國房地產銷售3月大幅下滑 料4月更慘淡

【KTSF 蔡璐陽報導】

受疫情影響,房地產銷售上個月大幅下降,根據業內人士預測,4月有可能銷情更加慘淡。

根據全國房地產經紀人協會,上月成屋銷售下跌8.5%,至季節性調整後的年率達超過500萬套。

在此之前,房屋銷售每年都會增長0.8%,並且3月之前的房屋價格,中位數比去年高出8%,但是這個數據是根據已完成的交易記錄,所以無法顯示在疫情爆發後,有多少交易正在進行中,而4月的情況可能會更糟,3月新屋的銷售比之前下降22%。

儘管在3月建造新屋的工程較之前有所減少,但是與一年前相比,數量還是要更多。

業界預測,房地產行業降溫是無法避免的,目前來說實際房屋建造的情況,比之前對2020年上半年的預測要相差甚遠。

但是全國房地產經紀人協會的一份調查顯示,很多房地產商仍保有希望,認為在疫情結束後,市場會有大幅反彈。

