患其他疾病人士為何染新冠病毒後風險較高

【KTSF 吳宇斌報導】

大家經常聽到特定年齡群和患有其他疾病的人,在感染新型冠狀病毒後風險會更高,其實這又是什麼意思呢?

長期病患者通常有較弱的免疫系統,當我們身體要對抗外來病毒的時候,就需要我們的免疫系統足夠強大,根據聯邦疾控中心(CDC),有幾種情況會影響身體對抗新冠病毒的能力。

新冠病毒會攻擊人體肺部,因此患有肺病、哮喘和心臟病等,會對身體對抗病毒上產生影響,而且會加重心臟的負擔。

而長期接受藥物治療的人,例如器官移植接受者和愛滋病患者等,免疫力較低,抵抗病毒的能力就較低。

BMI指數在40以上的嚴重肥胖者,患有糖尿病、腎臟和肝臟疾病,以及神經發育障礙的人,也會有較高風險會在感染新冠病毒後病情嚴重。

年齡也是一個因素,65歲以上長者也屬於高危,除了可能有慢性病外,也因為免疫系統會隨著年齡漸長而減弱。

假如民眾有上述的情況,就更需要留在家中抗疫防疫。

