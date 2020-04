特朗普推薦藥物羥氯喹或不宜治新型肺炎

【KTSF 吳宇斌報導】

一個最新的研究顯示,特朗普總統早前大力提倡用來治療新型肺炎的藥物羥氯喹,可能並不是合適的藥物,而目前也沒有藥物真正能治療新型肺炎。

特朗普說:「我只是希望羥氯喹,再加上我們所知的Z-pack,能夠有效治療。」

週二國家衛生研究院的研究指出,Z-Pack,即是羥氯喹和阿奇黴素混合而成的抗生素,可能有潛在的毒性。

目前專家正在研究幾種用來幫助治療新型肺炎的藥物,例如瑞德西韋,但是國家衛生研究院暫時不對任何正在測試的藥物作出結論,表示需要更多的臨床試驗,目前醫生正計劃研究另外一類原本用來治療血管栓塞的藥物。

Jeffrey Laurence醫生說:「幾乎所有我看診和檢查的每一個新型肺炎患者,都有出現血塊問題,而這個問題是我在深切治療部見到的影響最大的問題。」

百老匯演員Nick Cordero早前確診新型肺炎,並且因為血管栓塞而要將大腿切除,他生存下來。

醫生正在尋找適合的藥物,來防止新型肺炎患者出現血管栓塞問題。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,現時針對新型冠狀病毒有72種藥物正在臨床測試,有超過200種藥物正在計劃階段。

