舊金山非牟利機構籌款買飯盒送醫護及散房居民（視頻）

舊金山非牟利機構華協中心在網上設立眾籌專頁,將籌得的款項購買飯盒,送給散房居民及前線醫護員工,讓餐館及市民同時受惠,東華醫院週三就收到兩百多份午餐。

中餐館凱悅匯的老闆及華協中心行政主任楊重賢,親自將約240分午餐送到東華醫院,這個午餐捐贈計劃為期五星期,凱悅匯每逢星期三送餐。

東華醫院行政總裁張建清(Jian Zhang)說:「這陣子大家都很困難,因為很多商舖都不開門,醫護一直是自己帶飯,或者是我們的廚房煮給他們吃,吃得久了都厭了是不是,這樣真的太好,很感謝社區對東華醫院的支持。」

凱悅匯老闆黃健(Kinson Wong)說:「我們做餐館只是懂做餐,其他事我們不知道怎樣做,如果沒有華協中心及中餐發展基金,我們沒有渠道去做。」

這個送餐計劃由華協中心發起,他們推出一個名為「Feed and Fuel Chinatown」運動,在網上眾籌,將籌到的錢支付餐館,為有需要的人士提供餐盒。

Facebook已經答應華協每籌一元,他們就捐一元,最多捐出3萬元。

計劃原本是為散房戶送餐,而現在因為經費多了,同時亦照顧前線醫護。

華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:「越籌得多錢,可以幫到的人越多,計劃最初是為散房家庭而設,但由於捐錢的人很踴躍,因此我們嘗試擴展計劃,去幫助餐館以及為更多人送餐。」

除了東華醫院外,華協亦安排了約30個午餐送給中央警察分局。

