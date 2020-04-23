舊金山非牟利機構籌款買飯盒送醫護及散房居民（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山非牟利機構華協中心在網上設立眾籌專頁，將籌得的款項購買飯盒，送給散房居民及前線醫護員工，讓餐館及市民同時受惠，東華醫院週三就收到兩百多份午餐。

中餐館凱悅匯的老闆及華協中心行政主任楊重賢，親自將約240分午餐送到東華醫院，這個午餐捐贈計劃為期五星期，凱悅匯每逢星期三送餐。

東華醫院行政總裁張建清（Jian Zhang）說：「這陣子大家都很困難，因為很多商舖都不開門，醫護一直是自己帶飯，或者是我們的廚房煮給他們吃，吃得久了都厭了是不是，這樣真的太好，很感謝社區對東華醫院的支持。」

凱悅匯老闆黃健（Kinson Wong）說：「我們做餐館只是懂做餐，其他事我們不知道怎樣做，如果沒有華協中心及中餐發展基金，我們沒有渠道去做。」

這個送餐計劃由華協中心發起，他們推出一個名為「Feed and Fuel Chinatown」運動，在網上眾籌，將籌到的錢支付餐館，為有需要的人士提供餐盒。

Facebook已經答應華協每籌一元，他們就捐一元，最多捐出3萬元。

計劃原本是為散房戶送餐，而現在因為經費多了，同時亦照顧前線醫護。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「越籌得多錢，可以幫到的人越多，計劃最初是為散房家庭而設，但由於捐錢的人很踴躍，因此我們嘗試擴展計劃，去幫助餐館以及為更多人送餐。」

除了東華醫院外，華協亦安排了約30個午餐送給中央警察分局。

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