加州何時放寬居家抗疫令視乎六大指標

【KTSF 郭柟報導】

加州再多86人死於新型肺炎，至今有1,354人死亡，確診人數達35,396人，州長紐森週三交代有關幾時可以放寬居家抗疫令的六大指標，主要講在檢測方面的進度。

紐森表示，感染新型肺炎而入院，以及入深切治療部的人數漸趨穩定，現階段可以讓醫院恢復排期進行手術。

紐森說：「這些手術包括一些需要排期但很重要的手術，例如心臟或腫瘤切除，如果延遲的話會很嚴重。」

但是他重申，暫時不會有確實日期幾時可以解除抗疫令。

紐森上星期提出了六大指標，作為考慮幾時逐步放寬居家抗疫令的因素，包括有無足夠的測試和追蹤確診人數；有無保護好高危群眾；醫療系統有無足夠負荷能力；有無跟學府和科研機構合作研發治療方法；有無為商店、學校、托兒所等制定社交距離措施；以及有無收集到足夠數據因應情況重啟居家抗疫令。

紐森週三主要交代在檢測方面加州的進度，現時加州每日進行到1.6萬個測試，比上月有大幅增加，但紐森指仍然不夠，目標是可以每日測試6萬至8萬人。

他又表示，特朗普總統同意將會在本星期寄發10萬支測試用的棉花棒給加州的測試站，下星期寄多25萬支。

紐森又指出，會增加多86個測試站，主要針對一些比較偏僻地區，或者是非洲裔和拉美裔眾多的低收入社區，確保能夠在月尾檢測到2.5萬幾人。

另外紐森說，現時有100個測試站進行150萬個研究病毒抗體的抽血檢測。

紐森又指會聘請1萬人，追蹤確診患者的密切接觸者，並會提供相關網上課程。

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