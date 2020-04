【KTSF】

加州州長紐森表示,週三是加州爆發新型肺炎疫情以來,錄得最多死亡人數的一天,當日全加州共有115人死於新型肺炎,總死亡人數攀升至1,469人。

加州的確診病例已升至37,369宗,醫院入住率下降4.4%,入住深切治療病房的比率下降1.2%。

加州目前有3,343名新型肺炎病患,1,204人需要入住深切治療病房。

紐森呼籲民眾要繼續恪守居家抗疫令,同時已簽署行政命令,禁止債權人扣起欠債者獲聯邦政府發放的1,200元紓困金,但不適贍養費和向受害人支付的款項。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。