鑑於居家抗疫令下,灣區大橋收費局決定從週三晚午夜起,暫停繁忙時段的額外收費,將過橋收費一律改為6元。

當局表示,自從3月17日實施居家抗疫令以來,包括海灣大橋在內的七座大橋,平日交通流量比2019年下降五成,週末則下降六成五,由於車流量銳減,平日上班繁忙時段也不會塞車,所以決定暫停在繁忙時段收取7元的措施。

由午夜起,不論平日或週末,兩軸車輛,即一般的汽車一律收費6元,但金門大橋不包括在內。

另外,由於防控疫情,當局已暫時取消人手收費,因此鼓勵駕駛者過橋使用FasTrak電子收費。

