抗體調查顯示紐約州實際染疫人數較確診數字高

愈來愈多證據顯示,紐約州確診新型肺炎的人數,較經檢測確診的數字高出很多。

紐約州州長Andrew Cuomo週四表示,州政府稍早對大約3,000人進行隨機抽驗,發現當中13.9%的人身體有新型肺炎的抗體,顯示他們曾接觸新型冠狀病毒,而在紐約市,比率是21%。

Cuomo強調,抽驗數字仍屬初步,而且規模小,而調查單位是在購物中心和超市選擇抽驗的人,代表他們健康狀況佳,可以出門。

專家表示,身體有抗體,並不代表他對新型冠狀病毒具免疫力,但Cuomo表示,有關數據可以協助州政府決定何時重開經濟。

根據檢測結果,紐約市有超過142,000人確診新型肺炎,但專家表示,數字只是冰山一角,因為市政府呼籲懷疑染上新型肺炎的人士,如果沒有嚴重症狀,他們不用急著尋求檢測,這代表實際感染數字仍是未知之數。

