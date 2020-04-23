抗體調查顯示紐約州實際染疫人數較確診數字高

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愈來愈多證據顯示，紐約州確診新型肺炎的人數，較經檢測確診的數字高出很多。

紐約州州長Andrew Cuomo週四表示，州政府稍早對大約3,000人進行隨機抽驗，發現當中13.9%的人身體有新型肺炎的抗體，顯示他們曾接觸新型冠狀病毒，而在紐約市，比率是21%。

Cuomo強調，抽驗數字仍屬初步，而且規模小，而調查單位是在購物中心和超市選擇抽驗的人，代表他們健康狀況佳，可以出門。

專家表示，身體有抗體，並不代表他對新型冠狀病毒具免疫力，但Cuomo表示，有關數據可以協助州政府決定何時重開經濟。

根據檢測結果，紐約市有超過142,000人確診新型肺炎，但專家表示，數字只是冰山一角，因為市政府呼籲懷疑染上新型肺炎的人士，如果沒有嚴重症狀，他們不用急著尋求檢測，這代表實際感染數字仍是未知之數。

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