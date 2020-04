【KTSF】

聯邦勞工部週四表示,上週美國有逾440萬人申領失業救濟,自疫情爆發5週以來,美國約有2,600萬人申領失業金。

新型肺炎爆發導致全美多地實施居家抗疫令,令美國經濟頓時陷入停頓,無數商戶被迫關門,員失也失計不保。

根據勞工部的數字,自3月中以來,每6名美國人約有一人失業,是有紀錄以來最差的情況。

有經濟師預測,4月美國的失業率有可能飆升至20%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。