Caltrans週末啟動101公路Alemany出口交叉橋工程（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於正值居家抗疫期間，車流量很少，加州交通局（Caltrans）決定從本週六開始，提前啟動101公路Alemany出口的交叉橋更新工程。

101公路位於舊金山Alemany出口的交叉橋更新工程，將從本週五午夜，即25號凌晨開始啟動，主要是拆除並重建800英尺長的混凝土橋面。

加州交通局工程項目發言人Steve Chan說：「這個交叉橋已經70年，看出有勞損痕跡，雖然現在仍安全，但就像你的家一樣，你會保養、更新和翻修，所以我們利用現在的時間，正好交通流量低的時候，快速安全地完成它。」

該路段在正常情況下，平均每天有24萬輛車經過，而更新工程原本計劃於7月4日才開工，但因遇到居家抗疫，車流量下降四到六成，因此決定趁此機會提前開工。

Chan說：「我們對工程造成的任何不便致歉，這是全天候的工程，會有灰塵、噪音和燈光，但再次強調，我們會儘量克服，不用手提鑽，橋面道路會軟切割，而且分段進行，以此減少噪音和灰塵。」

從4月23日星期四下午6點開始，該段101公路北向會先關閉一條行車道，從週六凌晨起才會關閉所有北向行車道，駕駛者須改道280公路北向。

Chan說：「我們有改道標誌，還有CHP警方在現場協助，再次提醒所有駕駛者在經過工程區域時要慢駛。」

預計更新工程於5月3日完工，項目資金來自2017年通過的加州SB1法案，每年投資54億元，改善州內交通狀況。

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