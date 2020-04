Caltrans週末啟動101公路Alemany出口交叉橋工程（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於正值居家抗疫期間,車流量很少,加州交通局(Caltrans)決定從本週六開始,提前啟動101公路Alemany出口的交叉橋更新工程。

101公路位於舊金山Alemany出口的交叉橋更新工程,將從本週五午夜,即25號凌晨開始啟動,主要是拆除並重建800英尺長的混凝土橋面。

加州交通局工程項目發言人Steve Chan說:「這個交叉橋已經70年,看出有勞損痕跡,雖然現在仍安全,但就像你的家一樣,你會保養、更新和翻修,所以我們利用現在的時間,正好交通流量低的時候,快速安全地完成它。」

該路段在正常情況下,平均每天有24萬輛車經過,而更新工程原本計劃於7月4日才開工,但因遇到居家抗疫,車流量下降四到六成,因此決定趁此機會提前開工。

Chan說:「我們對工程造成的任何不便致歉,這是全天候的工程,會有灰塵、噪音和燈光,但再次強調,我們會儘量克服,不用手提鑽,橋面道路會軟切割,而且分段進行,以此減少噪音和灰塵。」

從4月23日星期四下午6點開始,該段101公路北向會先關閉一條行車道,從週六凌晨起才會關閉所有北向行車道,駕駛者須改道280公路北向。

Chan說:「我們有改道標誌,還有CHP警方在現場協助,再次提醒所有駕駛者在經過工程區域時要慢駛。」

預計更新工程於5月3日完工,項目資金來自2017年通過的加州SB1法案,每年投資54億元,改善州內交通狀況。

