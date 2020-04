UCSF亞裔健康研究院舉行網上論壇講解新冠疫情

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山加大(UCSF)亞裔健康研究院週四將舉行新型冠狀病毒疫情網上論壇,講解有關疫情的最新資訊。

網上論壇將會以粵語以及英語進行,UCSF的陳子平醫生,以及香港大學臨床副教授杜啟泓醫生會講解與新型肺炎有關的話題,包括什麼時候應該放寬居家令、測試病毒遇到的困難,以及養成戴口罩的習慣。

時間是週四傍晚5點到6點,大家如果想發問問題,可以在論壇之前將問題傳真至(415) 592-9824,或電郵至[email protected]。

至於如何參與今次網上論壇,在論譠即將開始前,登入:https://ucsf.zoom.us/j/689048967?pwd=Q0RyTmlvcGpIckdHUUREVnpVOFRTUT09

密碼: 750723

鑑定號碼: 689 048 967

民眾也可通過電話參加:

iPhone one-tap:US: +12133388477,,689048967#,,#,750723# 或 +16692192599,,689048967#,,#,750723#

致電:+1 213 338 8477、+1 669 219 2599、+1 669 900 6833

Webinar ID: 689 048 967

Password: 750723

國際號碼:https://ucsf.zoom.us/u/af807A0k8

有關更多信息,請瀏覽網站:https://ahi.ucsf.edu

