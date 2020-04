Santa Clara縣兩人死於新型肺炎時間較美國首宗個案更早

【KTSF】

南灣Santa Clara縣政府週二表示,縣內有兩名人士於2月死於新型肺炎,日期較美國及該縣公布的首宗死亡個案更早。

當局透露,首名死者是於2月6日死亡,另外兩人分別於2月17日和3月6日死亡,上述3人全部在家中過世。

美國通報的首宗死亡病例是2月29日,病者身處華盛頓州Kirkland市,這代表2月過世的兩名死者,死亡時間比美國早前公布的首宗死亡個案早了一週,而Santa Clara縣早前公布的首名死者是於3月9日過世。

縣當局曾為2月過世的兩名死者進行解剖,再把組織樣本送交聯邦疾控中心(CDC)化驗,至週二才有結果。

而3月過世的死者是由Santa Clara縣法醫官證實染疫。

縣政府表示,這3名死者過身的時候,新型肺炎檢測只限曾外遊或曾到醫生求診的有病徵人士,因此沒有即時對這3名死者進行化驗。

