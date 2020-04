【KTSF】

聯邦農業部與聯邦疾控中心(CDC)週三宣布,紐約州有兩頭家貓確診新型肺炎,是美國首次有寵物確診。

局方指出,兩頭家貓有輕微呼吸道症狀,預料會康復,相信是與確診人類接觸後染疫。

局方稱,雖然有些動物會感染新型冠狀病毒,但暫時無跡象顯示,這些動物可以將病毒傳播給人類。

CDC表示,不希望民眾因此而恐慌,或對寵物存有畏懼,也不用急著為寵物進行檢測,暫時無證據顯示,寵物有份傳播新型肺炎給人類。

CDC建議民眾應避免寵物與家外的人或動物接觸,最好讓家貓留在屋內,或暫時不要帶狗到狗公園。

