【有線新聞】

特朗普總統週三警告,會摧毀所有騷擾美軍的伊朗砲艇。

特朗普在網上發文表示,已指示海軍擊落和摧毀任何在海上騷擾美國船隻的伊朗砲艇。

伊朗回應稱,美國應該專注處理疫情。

美軍第五艦隊6艘船艦及海岸防衛隊船隻,上週三在波斯灣巡航期間遭伊朗海軍騷擾,11艘革命衛隊小艇高速駛近美軍船隻,雙方一度距離不夠10米。

