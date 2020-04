特朗普暫停辦理特定綠卡申請惹移民組織抨擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統週二宣布,將對特定種類的綠卡申請暫停辦理60天,有關的行政命令預計會在週三早上簽署,關注移民權益的社區組織抨擊特朗普的決定。

特朗普在白宮例行的疫情記者會上率先宣布,會暫停特定種類的綠卡申請,為期60天,主要的目的是保護美國勞工。

特朗普說:「這個條款將會有效60天,隨後若有需要延長或調整,會由我和一個團隊評估,根據到時的經濟情況,這個命令只會影響到永久居留申請者,也就是要拿綠卡的人。」

特朗普說要優先照顧美國公民,但又透露臨時工不受影響,而是要限制那些要在美國尋求永久居留的人。

消息一出,馬上受到移民社區的關注,對於正在申請中的移民案件更是前景不明。

華人權益促進會倡議主任馮弘美說:「他想要改革這個移民政策,他並不會去從一個比較根本的情況之下去反應或者去改善,現在這個新冠病毒的狀況,那麼他其實這個移民政策,只是另外一個排外,也是本土性的一個政策,就是通過現在在忐忑不定的情況之下,讓移民社區更加人心惶惶。」

特朗普週一晚發推文預告「因為來自無形敵人的攻擊,同時有需要保護偉大美國公民的工作,我將會簽署行政命令,暫停讓移民進入美國。」

自疫情爆發以來,針對亞裔、尤其是華裔的攻擊和仇恨案件頻發,特朗普在週一晚的推文中使用「無形敵人」的攻擊,也容易讓人引發聯想。

馮弘美說:「他雖然說無形的敵人,可能是說指的是病毒的情況,但是我們知道他上任之後,他也提出了很多反移民、反有色人種的一些政策,他其實在這個情況之下,就比如來說聯邦政府的經濟援助計畫,他其實是比較優先華爾街、大企業一些大公司的福利,在我們人民的狀況下,沒有辦法真正的去得到一些補助。」

特朗普先前就已經採取多項加強邊境管制的措施,像是對中國和歐洲實施旅遊禁令,關閉美加與美墨邊境,暫停尋求庇護人士入境等。

馮弘美說:「上個月以來,特朗普政府已經改革了很多移民政策,就比如來說難民申請,跟邊境的遞解出境也已經增加了非常多,在總統的命令之下,其實在總統的命令之下,在憲法沒有權去改革我們所有的移民法案,跟移民的法律跟條例。」

華人權益促進會表示,民眾可以上該組織的網站了解相關的移民話題。

