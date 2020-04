特朗普表示不清楚北韓領袖金正恩身體狀況

【有線新聞】

特朗普總統表示,不清楚北韓領袖金正恩身體狀況,希望對方安好。北韓方面則未有關於金正恩的消息更新。

特朗普表示不太相信美國有線新聞網絡,關於北韓領袖金正恩手術後病危的報道,但他不清楚對方身體狀況,希望他安好。

特朗普表示:「祝他安好。如果他是報道所說的那狀況、如報道所說,便是很嚴重的情況。但我祝他安好。我們的關係好好,我說過很多遍,若其他人坐我這位置,我們可能正跟北韓交戰。我們沒有開戰、也不瀕臨開戰。我只有對金正恩說,祝你好運。」

被問到有沒有打算找金正恩了解一下情況,特朗普沒否定這可能性,至於北韓繼任人的問題,特朗普聲稱兩人有談及過,但不會向外透露。

美國國家安全顧問奧布萊恩亦認為,現時討論北韓領導層的繼任問題言之尚早,美方正密切留意情況。北韓官方傳媒暫時未有再發布金正恩的新消息。

日本《讀賣新聞》報道,去年底勞動黨中央會議期間,內部已決定一旦金正恩未能履行職務,權力會集中在其妹金與正身上,金與正其後多次署名下達指示。

而法國醫生團隊1月時曾到北韓幫金正恩診症,診斷他有高血壓、心臟和糖尿病,之後更加速準備金與正代理權力。

