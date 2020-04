【KTSF 黃恩光報導】

中半島南舊金山與Second Harvest食物庫等非牟利機構合作,星期五將會在市內一間學校設立drive through臨時派發食物的地點,派發免費食物給南舊金山居民,先到先得。

派發食物的地點是位於Hillside大道1400號的Mills Montessori學校,時間是4月24號星期五早上10時至中午12時,需要開車前往領取食物。

每一輛車可獲得一盒食物,總共會派發750個食物盒,無需事先登記,但必須是南舊金山居民。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。