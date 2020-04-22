美國多州搶先重開經濟 但遭遇反彈

【KTSF 江良慧報導】

美國多個州的州長決定搶先重開經濟，不過就遇到反彈。

阿特蘭大民主黨市長Keisha Lance Bottoms說：「我會繼續呼籲鼓勵大家用常理，聽從科學並留在家裡，我們還未脫離險境。」

喬治亞州計劃從星期五開始讓部分商業重開，不少市長事前都不知道。

Athens-Clarke County民主黨市長Kelly Girtz說：「就像跟四分衛說，我們沒有頭盔給你，沒有護膝，但你還是要出場，盡量避免被擒殺。」

麻省總醫院醫生Rochelle Walensky說：「髮型師、紋身店等，距離都少於6呎，當中很多都違反我們的抗疫防疫措施。」

在南卡州，海灘和部分零售店週二重開，但亦有沿岸社區，包括Myrtle Beach海灣說店鋪會繼續關閉。

傢俬店員工Josh Outlaw Hughes說：「我該回去上班賺錢，和冒著患病的風險，抑或留守家中然後破產？」

佛蒙特州的地產代理和建築工人可以復工，不過最多只能兩人一起。

新澤西州週二有新的方艙醫院啟用，紐約州的入院個案，要深切治療和插喉的個案都下降，州長承諾，紐約州不同的地區會分階段重開。

紐約州州長Andrew Cuomo說：「州要運作但也需明白各有不同，並想盡早重啟經濟。」

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