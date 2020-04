美國多州搶先重開經濟 但遭遇反彈

【KTSF 江良慧報導】

美國多個州的州長決定搶先重開經濟,不過就遇到反彈。

阿特蘭大民主黨市長Keisha Lance Bottoms說:「我會繼續呼籲鼓勵大家用常理,聽從科學並留在家裡,我們還未脫離險境。」

喬治亞州計劃從星期五開始讓部分商業重開,不少市長事前都不知道。

Athens-Clarke County民主黨市長Kelly Girtz說:「就像跟四分衛說,我們沒有頭盔給你,沒有護膝,但你還是要出場,盡量避免被擒殺。」

麻省總醫院醫生Rochelle Walensky說:「髮型師、紋身店等,距離都少於6呎,當中很多都違反我們的抗疫防疫措施。」

在南卡州,海灘和部分零售店週二重開,但亦有沿岸社區,包括Myrtle Beach海灣說店鋪會繼續關閉。

傢俬店員工Josh Outlaw Hughes說:「我該回去上班賺錢,和冒著患病的風險,抑或留守家中然後破產?」

佛蒙特州的地產代理和建築工人可以復工,不過最多只能兩人一起。

新澤西州週二有新的方艙醫院啟用,紐約州的入院個案,要深切治療和插喉的個案都下降,州長承諾,紐約州不同的地區會分階段重開。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「州要運作但也需明白各有不同,並想盡早重啟經濟。」

