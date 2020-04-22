疫情下舊金山國際機場旅客銳減宛如鬼城

【KTSF 梁秋玉報導】

因為新冠病毒疫情，舊金山國際機場旅客銳減九成七，機場宛如鬼城一般。

作為全球主要機場之一的舊金山國際機場，目前安靜得讓人難以置信，幾乎見不到任何旅客，只有保安人員仍在巡邏，確保機場仍然安全，機場保養工人也有上班，保持清潔及運作正常。

在機場大廳，以往聽不到空調的噪音聲，現在靜到也能聽得見，而且是唯一可聽到的聲音，因為電梯也停了，一排排的櫃檯也空無一人，現在一天只有7個國際航班。

旅客資訊服務員Francisis Sangga說：「聯航，那一班只有50名乘客。」

機場停車場也只有幾輛車，一位難求的景象不復見，行李傳送帶完全沒有啟動，但是行李儲存櫃裡仍有許多未認領的行李，其中最多的是嬰兒手推車，如今的舊金山國際機場安靜得宛如鬼城。

不過機場仍提醒出行的旅客，在機場期間也必須全程戴口罩或遮蓋臉部。

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