疫情下舊金山國際機場旅客銳減宛如鬼城

因為新冠病毒疫情,舊金山國際機場旅客銳減九成七,機場宛如鬼城一般。

作為全球主要機場之一的舊金山國際機場,目前安靜得讓人難以置信,幾乎見不到任何旅客,只有保安人員仍在巡邏,確保機場仍然安全,機場保養工人也有上班,保持清潔及運作正常。

在機場大廳,以往聽不到空調的噪音聲,現在靜到也能聽得見,而且是唯一可聽到的聲音,因為電梯也停了,一排排的櫃檯也空無一人,現在一天只有7個國際航班。

旅客資訊服務員Francisis Sangga說:「聯航,那一班只有50名乘客。」

機場停車場也只有幾輛車,一位難求的景象不復見,行李傳送帶完全沒有啟動,但是行李儲存櫃裡仍有許多未認領的行李,其中最多的是嬰兒手推車,如今的舊金山國際機場安靜得宛如鬼城。

不過機場仍提醒出行的旅客,在機場期間也必須全程戴口罩或遮蓋臉部。

