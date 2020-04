【KTSF】

舊金山田德隆區週二發生一名持刀男子和警方對峙的事件。

警方表示,在週二清晨6點半接報,一名男子在Jones街500號路段揮刀,警方抵達現場之後,找到這名男子,事態導致警員向這名男子開槍,目前還不知道這名男子的傷勢。

警方表示,這名男子在被警方追逐之後,躲進Ellis 街300號路段的一棟空置的辦公樓中,和警方開始對峙。

警方也召來特勤隊員和協商隊員,目前還沒有結果。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。