舊金山Potrero Hill週二晚發生致命車禍,一輛汽車撞破圍欄衝下山坡,造成兩死一傷。

法醫處證實,其中一名死者是28歲女子Angelique Starks,另一名死者身分尚未公布,車禍中還有一頭狗死亡。

警方於晚上7時21分接報,一輛銀色日產SUV多功能車以時速25英里在Dakota街行駛,首先撞破圍欄,接著衝下山坡,在一個停車場停下。

居住在舊金山的Starks當場不治,另一名死者的身分尚未公布,第三人則送院治療,沒有生命危險。

當局仍在調查車禍原因。

