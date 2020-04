舊金山12路段禁車通行 讓市民有足夠空間保持距離

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增15宗確診個案,為了讓市民外出時有足夠空間保持社交距離,交通局宣布,即將關閉12個路段,不讓汽車通過,市府又進一步協助小商業延遲徵收登記費及牌照費。

舊金山的累計確診個案增加至1,231宗,死亡人數繼續是20人,衛生局公布,位於日本埠的Central Gardens療養院至少有67人確診,包括39名院友及28名職員,全部患者情況穩定。

局方在3月30日知道療養院出現第一宗確診,但直到上星期,州衛生局公布資料後才揭發今次的爆發。

舊金山縣警局宣布,有第二名剛到監獄的囚犯染疫,他沒有與其他囚犯接觸過。

縣警局表示,自居家抗疫令生效後,局方已經將新到的囚犯單獨囚禁,而為了避免病毒在監獄爆發,縣警局至今已經提早釋放了26名刑期剩下少於一個月的囚犯,並禁止民眾探監,加強監獄的清潔及消毒,將60歲或以上的囚犯安置在獨立的空間。

截至週一,舊金山監獄的囚犯有725人,比1月份減少了36%。

此外,為了讓民眾外出運動或處理必要事務時有足夠的空間保持社交距離,交通局宣布推出”Slow Street”計劃,未來一星期陸續關閉市內12個路段,除了住在該路段的居民及緊急車輛外,一輛禁止其他車輛駛過。

其中4個路段位於日落區,包括20th Ave 由Lincoln至Ortega街一段;41st Ave由Lincoln至Vicente;Kirkham街由Great Highway至7th Ave;Ortega街由Great Highway至14th Ave,其餘路段分布在田德隆區、Ingleside區及灣景區等。

市長布里德及財政局將加強對市內小商業的援助,週二宣布將小商業登記費的到期繳交日由5月31日延遲4個月到9月30日,市府會個別通知合資格延期繳交的商戶,大約有89,000間商戶受惠。

另外,市府在3月份宣佈延遲收取商業牌照費3個月,週二再宣布繳費的到期日推遲到9月30日,受惠的行業包括餐館、便利店、酒店及酒吧等。

