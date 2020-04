【KTSF】

南灣Santa Clara縣參議會週二一致表決擴大醫療福利。

縣參議會通過免費或折扣醫療保險的收入上限,給縣內一些未有醫保的居民,即是說年收入17萬元或以下的一家四口家庭未有醫保的話,現在都可以獲得保障。

縣府的報告指出,雖然Santa Clara縣96%的人都有醫保,不過仍然有7.8萬人未受保,估計這個擴展計劃會令多至少2萬人受惠。

除了擴大醫保,縣府都會裁減低收入家庭的醫保費用,年收入少於10.5萬元的四人家庭,醫保費可獲全免,年收入介於10.5萬元至17萬元的四人家庭,就獲七成折扣。

縣府估計將會在這項計劃上花費300萬元。

另外,縣參議會都通過對於在4月10號遲交物業稅的居民,豁免一成的罰款。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。