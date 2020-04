【KTSF】

加州州長紐森週三宣布,加州的醫院可以恢復進行早前已排期的手術。

加州實施的居家抗疫令已歷時超過一個月,紐森週三的公布,是居家抗疫令中首個重大的改變。

紐森指,這些手術包括一些非緊急的手術,包括割除腫瘤、心臟手術或其他慢性病手術,但不包括整容手術。

紐森表示,州政府會密切監察醫院的情況,確保醫院不會負荷過重,如果新型肺炎病例突然飆升,這些手術將會押後進行。

