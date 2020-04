紐約市長堅持國慶日放煙花慶祝惹非議

【KTSF 江良慧報導】

全球至今有260多萬人確診感染新型肺炎,當中有超過18萬人不治,美國目前有84萬多人確診,死亡人數則突破46,000人,當中接近3分1是在紐約市,紐約市長白思豪週三建議,國慶日晚上,當地傳統的煙花表現照常舉行惹來非議,而密蘇里州就入稟聯邦法庭,控告中國隱暪疫情。

煙花一定要繼續,紐約市長白思豪週三在社交網上載短片,承諾7月4日的年度Macy’s煙花匯演會照樣舉行。

縱使目前紐約市還在實行居家令,縱使前景不樂觀,之後他在記者會上再進一步解釋,說一定不可以錯過,無論如何都一定要慶祝。

白思豪說:「不管怎樣,表演還是得繼續,以某種方法,我們會在紐約市慶祝7月4日,以非常特別的方法。」

社交網上的回應非常迅速和憤怒,很多人認為市長關注節日慶祝是明顯錯重點,有網民問,不如不要為慶祝煩惱,先搞好這城市,也有人提議,讓Macy’s把用作煙花表演的錢,分發給超市和送貨攻入,以及醫護人員。

紐約市有接近15萬人確診,死亡人數超過15,000人。

紐約州的死亡人數則連續3天錄得500以下的數字,是疫症爆發開始減弱的跡象,要入院的病人,數目也連續第9天下降。

另一方面,密蘇里州司法部長週二向法庭提出訴訟,控告中國政府在新型肺炎在去年年底初出現時說謊,和隱瞞病毒的危險性,中國官方週三就指訴訟荒謬。

舊金山加大Hasting法律學院的國際法教授表示,美國法律一般禁止控告其他國家的訴訟,所以不知道訴訟的前景。

在此之前也有至少3宗類似的訴訟,當中一宗集體訴訟是由佛羅里達州的Berman律師樓就向聯邦法庭提出,他們控告中國在武漢爆發疫情後的幾個關鍵性的星期內,向全世界隱匿該病毒的致命性,讓有高度傳染力的病毒蔓延全球,訴訟針對疫情造成的損害,要求巨額賠償。

