密蘇里州入稟告中國政府要為疫情在全球爆發負責

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密蘇里州入稟控告中國政府，要為疫情在全球爆發負責，是首個控告中國的州，但由於外國政府有豁免權，預料入稟不會成功。

密蘇里州檢察總長代表州政府入稟聯邦地區法院，指中國政府向全世界隱瞞疫情的危險性和傳染性，沒有盡力阻止病毒散播。

引致全球、包括密蘇里州，大批民眾染病甚至死亡，承受數以十億美元經濟損失，要求中國政府賠償。

密蘇里州有約六千人感染新型肺炎、超過200人死亡，之前已有私人機構入稟控告中國政府，今次是首次有州政府這樣做。

有法律學者指，外國政府享有豁免權，入稟不會成功，由於大選在即，相信入稟只是政治表態。

中國駐美大使崔天凱呼籲各方聚焦有關疫情的科學觀點，而不是某些政客的無根據指控。

崔天凱在彭博新經濟論壇發言，無指名道姓提及是哪些政客，只是說現時各地在疫情處理上並非不透明，不透明的是政治方面、尤其是在美國。

中國外交部也批評這個所謂訴訟十分荒唐，指根據國際法，中國各級政府在疫情防控採取的主權行為，不受美國法院管轄。

中國外交部發言人耿爽：「這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒唐。濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳，美方現在的正確做法應當是駁回濫訴。」

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