密蘇里州入稟告中國政府要為疫情在全球爆發負責

密蘇里州入稟控告中國政府,要為疫情在全球爆發負責,是首個控告中國的州,但由於外國政府有豁免權,預料入稟不會成功。

密蘇里州檢察總長代表州政府入稟聯邦地區法院,指中國政府向全世界隱瞞疫情的危險性和傳染性,沒有盡力阻止病毒散播。

引致全球、包括密蘇里州,大批民眾染病甚至死亡,承受數以十億美元經濟損失,要求中國政府賠償。

密蘇里州有約六千人感染新型肺炎、超過200人死亡,之前已有私人機構入稟控告中國政府,今次是首次有州政府這樣做。

有法律學者指,外國政府享有豁免權,入稟不會成功,由於大選在即,相信入稟只是政治表態。

中國駐美大使崔天凱呼籲各方聚焦有關疫情的科學觀點,而不是某些政客的無根據指控。

崔天凱在彭博新經濟論壇發言,無指名道姓提及是哪些政客,只是說現時各地在疫情處理上並非不透明,不透明的是政治方面、尤其是在美國。

中國外交部也批評這個所謂訴訟十分荒唐,指根據國際法,中國各級政府在疫情防控採取的主權行為,不受美國法院管轄。

中國外交部發言人耿爽:「這種所謂的控告毫無事實和法律依據,十分荒唐。濫訴不利於美國國內的疫情防控,也與當前國際抗疫合作背道而馳,美方現在的正確做法應當是駁回濫訴。」

