心理學家推介心理健康網站助你渡過疫情

昨晚新聞話題節目中,心理學家周嘉文有提到,如何為家中小孩講解新型冠狀病毒的信息,她特意為觀眾提供了一個卡通海報,如何為3至6歲小孩講解新型冠狀病毒,她同時推薦幾個提供心理健康服務網站。部分網站提供收費服務,大家記得細心閱讀條款,確定要購買服務後才付費。

網上支援社區

www.nami.org

國家心理疾病聯盟網站會主持各種網上社區和討論小組,人們可以在上面互相支持和鼓勵

www.7cups.com

網站7 cups 有受過訓練,提供情緒支援和資訊的工作人員和大家在線聊天,而且無需費用。但網站也有提供在線收費服務,提供有執照的精神健康專家的資訊服務。

www.18percent.org

18percent 也提供免費情緒網上支援

其他網站資源包括:

Emotions Anonymous: www.emotionsanonymous.org

Support Group Central: www.supportgroupscentral.com

The Tribe Wellness Community: www.support.therapytribe.com

For Like Minds: www.forlikeminds.com

Psych Central: www.psychcentral.com

