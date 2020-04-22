心理學家推介心理健康網站助你渡過疫情

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昨晚新聞話題節目中，心理學家周嘉文有提到，如何為家中小孩講解新型冠狀病毒的信息，她特意為觀眾提供了一個卡通海報，如何為3至6歲小孩講解新型冠狀病毒，她同時推薦幾個提供心理健康服務網站。部分網站提供收費服務，大家記得細心閱讀條款，確定要購買服務後才付費。
網上支援社區
www.nami.org
國家心理疾病聯盟網站會主持各種網上社區和討論小組，人們可以在上面互相支持和鼓勵
www.7cups.com
網站7 cups 有受過訓練，提供情緒支援和資訊的工作人員和大家在線聊天，而且無需費用。但網站也有提供在線收費服務，提供有執照的精神健康專家的資訊服務。
www.18percent.org
18percent 也提供免費情緒網上支援
其他網站資源包括：
Emotions Anonymous: www.emotionsanonymous.org
Support Group Central: www.supportgroupscentral.com
The Tribe Wellness Community: www.support.therapytribe.com
For Like Minds: www.forlikeminds.com
Psych Central: www.psychcentral.com
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