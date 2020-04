新型肺炎資訊多難辨真偽 世衛正式闢謠

【KTSF 吳宇斌報導】

新型冠狀病毒大流行的資訊不斷變化,難以辨別真假,世衛官員正式闢謠。

根據世界衛生組織的資料,5G移動網絡不會傳播新型冠狀病毒,在沒有5G移動網絡的國家,新冠病毒亦在傳播,這個病毒可以在人與人之間通過飛沫傳播,或經接觸到沾有病毒的表面,沒有清潔乾淨而受感染。

飲酒,吃蒜頭,曬太陽、沖熱水涼,或使用乾手器和紫外線消毒燈等,並不能預防感染新冠病毒,向物件表面噴灑酒精和氯,可以起消毒殺菌作用,但向身體噴灑這些化學物質,不能殺死已經進入體內的病毒。

新型冠狀病毒可以在任何氣候中傳播,無論是炎熱、潮濕或寒冷的天氣,用生理鹽水沖洗鼻子,並不能防止病毒感染,抗生素只能殺死細菌,對病毒不起作用。

另外,新型冠狀病毒不能通過蚊蟲叮咬傳播,能夠閉氣10秒以上,而沒有咳嗽或感到不適,不代表沒有感染病毒。

感染新型冠狀病毒後,並不意味着終生攜帶此病毒,大多數患者都能痊癒。

