新型肺炎資訊多難辨真偽 世衛正式闢謠

【KTSF 吳宇斌報導】

新型冠狀病毒大流行的資訊不斷變化，難以辨別真假，世衛官員正式闢謠。

根據世界衛生組織的資料，5G移動網絡不會傳播新型冠狀病毒，在沒有5G移動網絡的國家，新冠病毒亦在傳播，這個病毒可以在人與人之間通過飛沫傳播，或經接觸到沾有病毒的表面，沒有清潔乾淨而受感染。

飲酒，吃蒜頭，曬太陽、沖熱水涼，或使用乾手器和紫外線消毒燈等，並不能預防感染新冠病毒，向物件表面噴灑酒精和氯，可以起消毒殺菌作用，但向身體噴灑這些化學物質，不能殺死已經進入體內的病毒。

新型冠狀病毒可以在任何氣候中傳播，無論是炎熱、潮濕或寒冷的天氣，用生理鹽水沖洗鼻子，並不能防止病毒感染，抗生素只能殺死細菌，對病毒不起作用。

另外，新型冠狀病毒不能通過蚊蟲叮咬傳播，能夠閉氣10秒以上，而沒有咳嗽或感到不適，不代表沒有感染病毒。

感染新型冠狀病毒後，並不意味着終生攜帶此病毒，大多數患者都能痊癒。

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