灣區民眾出門不遮口鼻最高罰款千元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區多個縣上星期下令居民出外購物辦事,要戴口罩或蒙上口鼻,該法令從週三開始實行,違法民眾可以被開罰高達1,000元。

發出蒙面令的6個灣區縣是舊金山、Alameda、Contra Costa、Marin、Sonoma和San Mateo,當局在週三上午8點開始執法,可以對違法者罰款高達1,000元,或監禁90天,或兩者兼施。

San Mateo縣衛生官員提醒民眾,要在公共場合無法保持社交距離的情況下,必須蒙面或戴口罩,口罩必須舒適貼著臉部,要有多層布料,要有繩子或環綁住,口罩可以多次沖洗,清洗多寡要看口罩戴了多少次,最好是每次用後就洗。

當局提醒民眾,除下口罩時不要觸碰眼鼻口,並要馬上洗手,用過的口罩,要和別的髒衣服分開放。

當局還是要民眾盡可能留在家,民眾要是必須出外購物辦事,就要蒙面或戴上口罩,包括到診所、超市,或乘搭公共交通工具等,在工作場所與同事不能保持社交距離時,也必須蒙面或戴口罩。

不需要蒙面的情況是在家中、獨自在車中,或是車內其他乘客都是家人、做戶外運動 例如步行、遠足、騎腳踏車、跑步,但當局也建議民眾隨身帶著口罩,隨時可以使用。

12歲以下的孩童可以不需要戴口罩,2歲以下的幼兒不應該戴口罩,因為可能會有窒息危險,有呼吸困難的人也可以豁免不戴口罩。

當局也指出,因為面具遮住眼睛和額頭,所以也不能使用。

當局也提醒民眾,不要購買N-95口罩或手術用口罩,因為醫療設施缺乏這些口罩,這項蒙面令目前沒有截止日期。

