【KTSF】

灣區捷運(BART)表示 從週三開始,不論在捷運站內或車廂內,民眾都要遮蓋臉部,如果違規,捷運有權拒載乘客,而違反緊急健康法令屬輕罪。

為配合執法,捷運也會以多種形式提醒乘客,包括在車站張貼宣傳海報,透過月台的電子顯示屏顯示相關信息,並在社交網站上宣傳。

捷運警方也會增派人手,在車站的入口執法,同時也提醒乘客遵守蒙面法令,如果看到有人沒有遮蓋臉部,應立即遠離此人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。