世衛再次否認隱瞞 強調疫情通報最早來自中國

世衛再次否認隱瞞新型肺炎疫情資訊,強調疫情通報最早來自中國。

美國以隱瞞疫情資訊為由暫停資助世衛,總幹事譚德塞再次否認指控,稱世衛的工作性命攸關、絕無隱瞞。

譚德塞表示:「我們沒有任何秘密,獲取訊息後便立即公布。因為我們想拯救生命,哪怕只是一條生命。你們知道我來自哪裡,我懂得戰爭、我懂得貧窮、我懂得疾病。」

譚德塞又說華府有兩名常駐世衛代表,加上一月開始因應疫情,借調15名疾控中心員工到世衛,足以證明組織沒隱瞞美國。又指世衛與各國疾控中心有長久合作關係,希望各國透過世衛分享到相同的資訊。

至於最先由何方通報新型肺炎有人傳人情況,有否無視台灣的疫情示警,譚德塞表示:「首宗通報來自中國,這是事實、來自武漢。第二,台灣的電郵與其他實體一樣,只是要求說明,沒有其他。」

譚德塞重申台灣當時無通報人傳人,只是要求更多訊息。世衛之後已向中方轉達,重申現時最重要是團結,否則無法擊退疫情、自食惡果。

