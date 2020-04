全美多市舉行示威 要求解除居家抗疫令（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

上週末有包括加州在內的眾多州分居民,因無法工作或去海灘等而發起抗議。

上週末,南加州聚集了上百人,抗議州長紐森的居家命令,該抗議活動在當地官員關閉太平洋沿海公路的停車場,並阻止人們到訪海灘後展開。

示威者們手持標語和國旗,要求立即重返工作,參與抗議的大多數人擔心本地小商業的生存問題,而有些標語甚至寫著,新冠病毒是謊言。

雖然眾多警方出動,不過並沒出現有人逮捕的情況,與此類似的抗議活動,在其它幾個州也不約而同出現。

明尼蘇達州上百名特朗普支持者聚集表示,政府應該立即採取行動,讓經濟重啟,在抗議的同時,很多人都沒有保持社交距離或者佩戴口罩。

參與抗議的遊行者說:「我感覺我們所有的工作都是明尼蘇達州的必須工種,我不認為Walz州長或者任何人可以決定什麼人在什麼時間去哪裡上班。」

前眾議員和現正參選美國參議員的Jason Lewis,在Twitter上轉發了該抗議活動,並表示支持該州立即重啟經濟。

在北卡羅萊納州的一組抗議遊行中,人們呼籲重新開放海灘小鎮。

在愛達荷州,抗議者們舉起牌子,聚集在博伊西的州議會大厦附近,衛生官員依然保持謹慎態度,擔心太早重啟經濟會導致感染人數再次升高。

就在週一下午,加州州府門前聚集了眾多抗議者,要求加州立即重啟經濟,以便人們繼續工作,抗議者們忽視聯邦衛生組織的警告,並表示禁止人群聚集不僅非法,並且無效。

而抗議者們的共同目標是重返工作,眾多警方在場維持秩序,並封鎖部分街道。

示威者說:「我沒工作沒錢,我受夠了,我們需要重返工作,並且我們能做到保持安全。」

另一名示威者說:「人們需要重返工作,我相信保持社交距離,我相信戴口罩,我相信要穿防護服等,但是我們需要重返工作。」

對於抗議遊行者們的舉動,州長紐森做出回應。

紐森說:「如果你們要抗議居家命令,如果你們要強調言論自由,你們可以這麼做,不過聚集抗議不僅僅關乎到你自己的健康,也影響着他人的安全。」

州長紐森表示,理解人們由於長時間的居家隔離而產生的焦慮情緒,他強調會根據健康和科學數據,而非政治因素去調整措施,並在週三進一步更新居家抗議令的更多細節。

