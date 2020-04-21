全美多市舉行示威 要求解除居家抗疫令（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

上週末有包括加州在內的眾多州分居民，因無法工作或去海灘等而發起抗議。

上週末，南加州聚集了上百人，抗議州長紐森的居家命令，該抗議活動在當地官員關閉太平洋沿海公路的停車場，並阻止人們到訪海灘後展開。

示威者們手持標語和國旗，要求立即重返工作，參與抗議的大多數人擔心本地小商業的生存問題，而有些標語甚至寫著，新冠病毒是謊言。

雖然眾多警方出動，不過並沒出現有人逮捕的情況，與此類似的抗議活動，在其它幾個州也不約而同出現。

明尼蘇達州上百名特朗普支持者聚集表示，政府應該立即採取行動，讓經濟重啟，在抗議的同時，很多人都沒有保持社交距離或者佩戴口罩。

參與抗議的遊行者說：「我感覺我們所有的工作都是明尼蘇達州的必須工種，我不認為Walz州長或者任何人可以決定什麼人在什麼時間去哪裡上班。」

前眾議員和現正參選美國參議員的Jason Lewis，在Twitter上轉發了該抗議活動，並表示支持該州立即重啟經濟。

在北卡羅萊納州的一組抗議遊行中，人們呼籲重新開放海灘小鎮。

在愛達荷州，抗議者們舉起牌子，聚集在博伊西的州議會大厦附近，衛生官員依然保持謹慎態度，擔心太早重啟經濟會導致感染人數再次升高。

就在週一下午，加州州府門前聚集了眾多抗議者，要求加州立即重啟經濟，以便人們繼續工作，抗議者們忽視聯邦衛生組織的警告，並表示禁止人群聚集不僅非法，並且無效。

而抗議者們的共同目標是重返工作，眾多警方在場維持秩序，並封鎖部分街道。

示威者說：「我沒工作沒錢，我受夠了，我們需要重返工作，並且我們能做到保持安全。」

另一名示威者說：「人們需要重返工作，我相信保持社交距離，我相信戴口罩，我相信要穿防護服等，但是我們需要重返工作。」

對於抗議遊行者們的舉動，州長紐森做出回應。

紐森說：「如果你們要抗議居家命令，如果你們要強調言論自由，你們可以這麼做，不過聚集抗議不僅僅關乎到你自己的健康，也影響着他人的安全。」

州長紐森表示，理解人們由於長時間的居家隔離而產生的焦慮情緒，他強調會根據健康和科學數據，而非政治因素去調整措施，並在週三進一步更新居家抗議令的更多細節。

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