美國累計逾78萬人感染新型肺炎、逾41,000人死亡,特朗普總統將簽署行政命令,暫停讓移民入境美國以保障就業。

何時重啟經濟活動仍是美國各州爭論焦點,特朗普在社交網站發文,說為了保障美國人就業,會簽署行政命令,暫停讓移民入境美國,但無詳細解釋。

全國多個地區都指檢測用的物資不足,但特朗普重申現時供應充裕,只是大選在即,有人借題發揮批評他。

美國至今超過四萬人死於新型肺炎,特朗普說預計最終死亡人數沒原先估計那麼多:「我一直都說,一名死者也太多。現在預測是5至6萬人,少過原本預計的最少十萬人。」

南部多個州正逐步放寬限制,南卡羅萊納州已准許部分零售店舖重開,佐治亞州居民數天後就可以再去健身室、或者剪髮、按摩。田納西州的居家令也將於月底結束。

