特朗普將頒行政命令暫停簽發某些移民綠卡60天

【KTSF】

特朗普總統週二宣布,將會暫停簽發某些移民綠卡60天,目的是在疫情下減少國民面對的工作職位競爭。

特朗普週二表示,為了保障美國工人,他將會簽發行政命令暫停移民入境,他說此舉不會對短期在美國的人士有任何影響,只適用正尋求申請綠卡逗留在美國的人士。

據知情人士透露,行政命令主要是阻截尋求在美國居住和就業的人士,當中包括依工作而申請的綠卡,或非公民的錄卡持有人協助親友申請的綠卡,依親移民則不受影響。

美國去年向約100萬人批出綠卡。

在新型肺炎疫情下,美國處理移民申請的工作基本上已暫時停頓,國務院在過去數週已停辦差不多所有簽證申請,美國也對來自全球差不多所有國家的旅客設限制。

另外,在美國邊界的庇護申請亦基本上已停辦,抵達邊境的兒童也被要求離開。

