美國新型肺炎死亡人數破4.2萬 民眾示威促結束居家抗疫

全球目前有超過247萬人染疫,當中美國有超過78萬人確診,死亡人數超過42,000人,國內疫情最嚴重的紐約州,是自從4月初以來,單日死亡人數首次下降至500以下,週一繼續有民眾示威要求結束居家抗疫令,不過大部分州長都表示,要重開經濟,首先要大規模測試,而他們在這方面都極度需要聯邦政府的幫忙。

各地州和地方政府都在考慮何時和如何重開經濟,而檢測是其中最大題目。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「問題是增加測試容量可以有多快,因為越多測試越好,至理名言是越多測試越好,測試老人院、學校、教師、監獄設施,但需要測試容量。」

總統就援引國防生產法,製造極度缺乏的棉花棒,而多個州長就敦促要聯邦提供更多設備。

UCLS流行病學教授Anna Rimoin說:「我認為除非有國家策略,而且所有人合作,組成良好的供應鏈,否則我們會有問題。」

而所需的不單是診斷測試,紐約週一更開始抗體測試,但官員就強調,不知道抗體有多有效。

Anthony Fauci醫生說:「有一個假設,合理的假設,當你有抗體,保護你免遭重新感染,但對這病毒還未有證明。」

與此同時,商業就實施新措施,保障員工安全,Amazon使用熱能攝影機,檢測是否有發燒,而底特律市就開始檢測所有必要服務的員工,而像紐約的早期發病熱點個案開始下降的同時,部分地區的個案卻大增,包括波士頓、費城和芝加哥。

波士頓市長Matin Walsh說:「我認為對很多人來說,最壞的還沒來臨。」

而在南卡羅來納州,州長就批准部分零售商店和海灘重開,不過有四個沿岸社區就維持禁足令,原因是醫護專業人員沒有證據證明威脅減弱。

紐約大學臨床助理醫科教授Celine Gounder醫生說:「無論如何我們都將會看到,撤銷社交距離措施後病例增加,問題是你們有多準備好應付傳播再起。」

而雖然特朗普總統表示,由各州長決定怎樣做,但他又鼓勵民眾示威抗議。

特朗普曾經投訴部份的州太過分。

特朗普說:「我看過這些人的訪問,他們是很棒的人,他們有幽閉煩躁症,你聽說過嗎?他們想要回自己的生活,他們的生活被搶走,這是他們的感覺,他們是可以示威的,我看過他們的示威,他們都相隔6呎。」

但事實並非如此,很多示威者都沒有保持社交距離。

馬利蘭州共和黨州長說:「我不認為這樣有幫助,鼓勵示威和鼓勵人們,反對總統自己的政策,總統的政策說你不能開始解封,根據他的計劃,除非連續14天數字下降,而那些州和我們州都不是這樣。」

