美國新型肺炎死亡人數破4.2萬 民眾示威促結束居家抗疫

【KTSF 江良慧報導】

全球目前有超過247萬人染疫，當中美國有超過78萬人確診，死亡人數超過42,000人，國內疫情最嚴重的紐約州，是自從4月初以來，單日死亡人數首次下降至500以下，週一繼續有民眾示威要求結束居家抗疫令，不過大部分州長都表示，要重開經濟，首先要大規模測試，而他們在這方面都極度需要聯邦政府的幫忙。

各地州和地方政府都在考慮何時和如何重開經濟，而檢測是其中最大題目。

紐約州州長Andrew Cuomo說：「問題是增加測試容量可以有多快，因為越多測試越好，至理名言是越多測試越好，測試老人院、學校、教師、監獄設施，但需要測試容量。」

總統就援引國防生產法，製造極度缺乏的棉花棒，而多個州長就敦促要聯邦提供更多設備。

UCLS流行病學教授Anna Rimoin說：「我認為除非有國家策略，而且所有人合作，組成良好的供應鏈，否則我們會有問題。」

而所需的不單是診斷測試，紐約週一更開始抗體測試，但官員就強調，不知道抗體有多有效。

Anthony Fauci醫生說：「有一個假設，合理的假設，當你有抗體，保護你免遭重新感染，但對這病毒還未有證明。」

與此同時，商業就實施新措施，保障員工安全，Amazon使用熱能攝影機，檢測是否有發燒，而底特律市就開始檢測所有必要服務的員工，而像紐約的早期發病熱點個案開始下降的同時，部分地區的個案卻大增，包括波士頓、費城和芝加哥。

波士頓市長Matin Walsh說：「我認為對很多人來說，最壞的還沒來臨。」

而在南卡羅來納州，州長就批准部分零售商店和海灘重開，不過有四個沿岸社區就維持禁足令，原因是醫護專業人員沒有證據證明威脅減弱。

紐約大學臨床助理醫科教授Celine Gounder醫生說：「無論如何我們都將會看到，撤銷社交距離措施後病例增加，問題是你們有多準備好應付傳播再起。」

而雖然特朗普總統表示，由各州長決定怎樣做，但他又鼓勵民眾示威抗議。

特朗普曾經投訴部份的州太過分。

特朗普說：「我看過這些人的訪問，他們是很棒的人，他們有幽閉煩躁症，你聽說過嗎？他們想要回自己的生活，他們的生活被搶走，這是他們的感覺，他們是可以示威的，我看過他們的示威，他們都相隔6呎。」

但事實並非如此，很多示威者都沒有保持社交距離。

馬利蘭州共和黨州長說：「我不認為這樣有幫助，鼓勵示威和鼓勵人們，反對總統自己的政策，總統的政策說你不能開始解封，根據他的計劃，除非連續14天數字下降，而那些州和我們州都不是這樣。」

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