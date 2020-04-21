Shake Shack退回千萬聯邦救助 讓其他小商業受惠

【KTSF 張馨藝報導】

漢堡連鎖店Shake Shack表示，將從薪水支票保護計劃PPP中歸還1,000萬元，以便讓更多小型企業可以用到該筆款項。

Shake Shack創始人和CEORandy Garutti宣布，他的商業有資格從薪水支票保護計劃PPP中獲得額外資金，以確保長期穩定，但Garutti表示，該計劃的目的是為了幫助小型企業在病毒大流行期間保持穩定，所以他不會保留該筆資金。

Garutti說：「這個機會給到我的企業，這將是很好的機會，不管對於大企業還是小商業，但是在過去的幾個星期，我開始聽到那些小企業業主們，我的朋友們，小餐廳店主們，沒有資格拿到這筆款項，他們不在名單中，這在我看來是不對的 。」

Garutti表示，餐飲業應該聯合起來相互幫助，他希望通過退回這筆1,000萬元救濟款項，可幫助其它小餐飲業業主們在疫情期間度過難關。

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