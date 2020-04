Shake Shack退回千萬聯邦救助 讓其他小商業受惠

【KTSF 張馨藝報導】

漢堡連鎖店Shake Shack表示,將從薪水支票保護計劃PPP中歸還1,000萬元,以便讓更多小型企業可以用到該筆款項。

Shake Shack創始人和CEORandy Garutti宣布,他的商業有資格從薪水支票保護計劃PPP中獲得額外資金,以確保長期穩定,但Garutti表示,該計劃的目的是為了幫助小型企業在病毒大流行期間保持穩定,所以他不會保留該筆資金。

Garutti說:「這個機會給到我的企業,這將是很好的機會,不管對於大企業還是小商業,但是在過去的幾個星期,我開始聽到那些小企業業主們,我的朋友們,小餐廳店主們,沒有資格拿到這筆款項,他們不在名單中,這在我看來是不對的 。」

Garutti表示,餐飲業應該聯合起來相互幫助,他希望通過退回這筆1,000萬元救濟款項,可幫助其它小餐飲業業主們在疫情期間度過難關。

