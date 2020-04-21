舊金山日本埠療養院爆集體感染 哪個郵區號碼最多確診者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增59宗確診個案，累計超過1,200宗，死亡人數維持在20人，日本埠一間療養院又再爆發大規模感染，另外，市府週一以郵區號碼分區，公開全市最多人確診的社區是Mission區及Market街以南一帶，交通局宣布本星期六起，會重啟4條巴士線。

舊金山的累計個案上升至1,216宗，截至4月18日，需要住院治療的確診者有77人，其中27人在深切治療部，而20名死者當中，11人是亞裔，19人是60歲以上。

位於日本埠的Central Gardens療養院爆發大規模感染，衛生局證實，至今已經有67人確診，州府介入 派人調查感染途徑。

為了讓市民進一步了解市內確診個案的分布，市府週一以郵區號碼分區，公開各區的確診數字，其中以94110，即是Mission區，以及94112，Market街以南一帶的確診個案最多，分別有166宗及134宗。

而包括華埠一帶的郵區號碼94133及94108，個案分別是17宗及少於10宗，日落區的94116及94122加起來有59宗。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「我想說清楚，這張地圖顯示的資料，是幫助大家明白個案的分佈，但並不代表一些較少案例的社區就比較安全。」

整體確診個案中，拉美裔佔了當中的25%，衛生局表示，在總醫院治療的確診者，約八成是拉美裔患者，而Mission區就是市內拉美裔聚居的地方，這個社區的居住環境密集，居民收入較低，而且言語不通，他們往往因為移民身分問題，拒絕接受市府的協助，因此市府已經與社區組織聯繫，希望加強與居民之間的溝通。

此外，為了了解病毒的傳播，舊金山加大（UCSF）傳染病專家會在灣區兩大社區，為所有居民進行新冠病毒檢測，包括舊金山Mission區，及北灣Marin縣的小鎮Bolinas。

早前大幅減少的Muni公車巴士線，將會於本星期六4月25日起，重開4條需求較大的巴士線，分別是途經西增區及田德隆區的5號車，途經華埠的12號車，連接舊金山至Daly City的28號車，以及途經灣景區及Portola一帶的54號車，而現時繼續營運的9號車輕軌列車N Car及L Car的路線，將會增加班次。

灣區7個縣上星期先後下令要求民眾外出購物、處理必要事務時需要遮蓋口鼻，市長布里德提醒，市民不一定要戴口罩，一塊布或圍巾都可以，市長亦舉例指出一些例外的情況。

布里德說：「如果你出去跑步、踏單車、放狗，基本上這些情況未必要遮蓋口鼻。」

至於在執法方面，警察局表示，至今已經向9人及7個商戶開出16張罰單，他們涉嫌違反州府及市府的居家抗疫令。

另外，局方亦發出了67個正式警告，及過百個未落案的口頭警告。

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