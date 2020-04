舊金山日本埠療養院爆集體感染 哪個郵區號碼最多確診者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增59宗確診個案,累計超過1,200宗,死亡人數維持在20人,日本埠一間療養院又再爆發大規模感染,另外,市府週一以郵區號碼分區,公開全市最多人確診的社區是Mission區及Market街以南一帶,交通局宣布本星期六起,會重啟4條巴士線。

舊金山的累計個案上升至1,216宗,截至4月18日,需要住院治療的確診者有77人,其中27人在深切治療部,而20名死者當中,11人是亞裔,19人是60歲以上。

位於日本埠的Central Gardens療養院爆發大規模感染,衛生局證實,至今已經有67人確診,州府介入 派人調查感染途徑。

為了讓市民進一步了解市內確診個案的分布,市府週一以郵區號碼分區,公開各區的確診數字,其中以94110,即是Mission區,以及94112,Market街以南一帶的確診個案最多,分別有166宗及134宗。

而包括華埠一帶的郵區號碼94133及94108,個案分別是17宗及少於10宗,日落區的94116及94122加起來有59宗。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「我想說清楚,這張地圖顯示的資料,是幫助大家明白個案的分佈,但並不代表一些較少案例的社區就比較安全。」

整體確診個案中,拉美裔佔了當中的25%,衛生局表示,在總醫院治療的確診者,約八成是拉美裔患者,而Mission區就是市內拉美裔聚居的地方,這個社區的居住環境密集,居民收入較低,而且言語不通,他們往往因為移民身分問題,拒絕接受市府的協助,因此市府已經與社區組織聯繫,希望加強與居民之間的溝通。

此外,為了了解病毒的傳播,舊金山加大(UCSF)傳染病專家會在灣區兩大社區,為所有居民進行新冠病毒檢測,包括舊金山Mission區,及北灣Marin縣的小鎮Bolinas。

早前大幅減少的Muni公車巴士線,將會於本星期六4月25日起,重開4條需求較大的巴士線,分別是途經西增區及田德隆區的5號車,途經華埠的12號車,連接舊金山至Daly City的28號車,以及途經灣景區及Portola一帶的54號車,而現時繼續營運的9號車輕軌列車N Car及L Car的路線,將會增加班次。

灣區7個縣上星期先後下令要求民眾外出購物、處理必要事務時需要遮蓋口鼻,市長布里德提醒,市民不一定要戴口罩,一塊布或圍巾都可以,市長亦舉例指出一些例外的情況。

布里德說:「如果你出去跑步、踏單車、放狗,基本上這些情況未必要遮蓋口鼻。」

至於在執法方面,警察局表示,至今已經向9人及7個商戶開出16張罰單,他們涉嫌違反州府及市府的居家抗疫令。

另外,局方亦發出了67個正式警告,及過百個未落案的口頭警告。

