參院通過新一輪5千億紓困法案 救助小商業醫院

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週二表決通過另一輪近5,000億元的紓困法案,救助小商業和醫院,預料法案本星期稍後提交眾議院表決。

國會議員形容,在下一個主要的刺激經濟法案未出台之前,這個只是一項臨時開支方案,資助金額有4,840億元,當中3,800億元將會繼續撥款給小商業的貸款計劃,750億元撥款給醫院,以彌補醫院因為準備接收疫症病人而將其他手術押後所蒙受的損失,另外250億元用來資助成立多項疫苗測試計劃。

消息指,今次的救助方案並不包含民主黨人一直爭取的額外資助有財困的州和市政府,可能會惹來民主黨籍議員的反對。

法案現已送交眾議院審議,預料眾議員最快在本星期四表決通過,特朗普總統也表明支持這法案。

之前經濟紓困方案中,專為援助小商業的3,500億元貸款計劃反應熱烈,很快便見底,究竟是否眾多小商戶受益?

美聯社的調查就發現,至少有間受惠的企業是上市公司,當中有市值過億的公司,他們從今次「糧單保護計劃」紓困方案中取得總共3億由公帑支持的低息貸款,當中有8間企業或其子公司取得最高1,000萬元援助金。

美聯社指出,這75間受惠的上市公司,在疫情之前曾有受聯邦處罰,並有財政問題。

對於為何上市公司能受惠於小商業紓困金,美聯社說負責規管的聯邦小商業管理局(SBC)暫時未有回應。

