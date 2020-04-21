當局提醒灣區民眾外出要戴口罩 使用Zoom要防黑侵（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區病例仍在繼續攀升，當局再度提醒民眾，必要外出購物辦事必須戴口罩，保持至少6呎社交距離，另外，聯邦司法部警告使用視訊平台Zoom的用戶，要警惕黑客入侵。

灣區9個縣週一與上星期五的統計數字相比，只有Alameda縣和San Mateo縣新增確診數字達3位數，分別新增128和123宗確診。

Santa Clara縣衛生官員表示，目前民眾最多的必要出行是去購買食物，因此很多超市和雜貨店都要排隊，當局因此建議民眾，儘量減少外出購物次數，而且遵守保持社交距離和遮蓋面部的規定。

Santa Clara縣公共衛生部發言人Hilary Amstrong說：「每次外出，我都會想到那些必要工作的員工，是為了我們在那裡，保障我們仍有飯桌所需的食物，我們才能繼續活著，因此我盡可能減少外出，儘管我還有5歲胃口挑剔的小孩，我們試著每週出去一次，當然我們也會遮蓋面部，我們只會派一名家庭成員出去。」

此外，Sunnyvale的HomeFirst無家可歸者臨時居所的負責人透露，由於提供無家可歸者臨時居住的地方很難保持至少6呎社交距離，擔心感染新冠病毒的無家可歸者人數仍會繼續攀升，而在這些地方工作的員工，也有很多人感染。

負責人還稱，目前的醫療法律不適用於對抗疫情，因為不能透露接受檢測的無家可歸者住在哪裡，以至於增加防控難度。

另一方面，在居家抗疫令下，很多人都使用Zoom視像平台開會或教學，但也頻傳帳戶被黑客入侵、播放色情視頻等事件。

聖荷西市議員Raul Peralez一星期內就有兩次視像會議遭到騷擾，就Zoom視像安全問題，紐約市已經禁止學校使用Zoom進行網路教學。

Zoom已表示在加強網路安全，現在需要密碼才能加入視像會議。

於此同時，聯邦司法部和FBI也對黑客和惡作劇者發出警告，非法入侵網路視像者會受到罰款和監禁處罰，而Zoom用戶也要謹防黑客盜取文件和機密信息。

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