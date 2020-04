當局提醒灣區民眾外出要戴口罩 使用Zoom要防黑侵（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區病例仍在繼續攀升,當局再度提醒民眾,必要外出購物辦事必須戴口罩,保持至少6呎社交距離,另外,聯邦司法部警告使用視訊平台Zoom的用戶,要警惕黑客入侵。

灣區9個縣週一與上星期五的統計數字相比,只有Alameda縣和San Mateo縣新增確診數字達3位數,分別新增128和123宗確診。

Santa Clara縣衛生官員表示,目前民眾最多的必要出行是去購買食物,因此很多超市和雜貨店都要排隊,當局因此建議民眾,儘量減少外出購物次數,而且遵守保持社交距離和遮蓋面部的規定。

Santa Clara縣公共衛生部發言人Hilary Amstrong說:「每次外出,我都會想到那些必要工作的員工,是為了我們在那裡,保障我們仍有飯桌所需的食物,我們才能繼續活著,因此我盡可能減少外出,儘管我還有5歲胃口挑剔的小孩,我們試著每週出去一次,當然我們也會遮蓋面部,我們只會派一名家庭成員出去。」

此外,Sunnyvale的HomeFirst無家可歸者臨時居所的負責人透露,由於提供無家可歸者臨時居住的地方很難保持至少6呎社交距離,擔心感染新冠病毒的無家可歸者人數仍會繼續攀升,而在這些地方工作的員工,也有很多人感染。

負責人還稱,目前的醫療法律不適用於對抗疫情,因為不能透露接受檢測的無家可歸者住在哪裡,以至於增加防控難度。

另一方面,在居家抗疫令下,很多人都使用Zoom視像平台開會或教學,但也頻傳帳戶被黑客入侵、播放色情視頻等事件。

聖荷西市議員Raul Peralez一星期內就有兩次視像會議遭到騷擾,就Zoom視像安全問題,紐約市已經禁止學校使用Zoom進行網路教學。

Zoom已表示在加強網路安全,現在需要密碼才能加入視像會議。

於此同時,聯邦司法部和FBI也對黑客和惡作劇者發出警告,非法入侵網路視像者會受到罰款和監禁處罰,而Zoom用戶也要謹防黑客盜取文件和機密信息。

