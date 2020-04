【KTSF】

中半島Pacifica警方開始對居家抗疫令進行執法。

Pacifica警方會在當地的公園及海灘巡邏,詢問訪客的居住地,如果離家超過5英里,他們將會被「請回家」。

警方表示,在過去的週末,查問了超過400名訪客,當中有300名是來自5英里以外的地方。

