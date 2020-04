【KTSF】

最新研究指出,南加州洛杉磯縣可能有多達32萬人染上新型冠狀病毒。

該研究是由洛杉磯縣政府與南加州大學一同進行,初步結果顯示,新型肺炎感染數字可能比測試所得的數字更廣,而死亡率其實比現有數字低。

研究結果顯示,在洛杉磯縣的800萬成年人口中,估計約4.1%有新型冠狀病毒的抗體,這代表很多人可能身上有病毒而不自知。

新型肺炎在加州已造成1,200人死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。