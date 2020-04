美國傳媒引述情報指金正恩手術後情況危重

【有線新聞】

美國及南韓傳媒報道,北韓領袖金正恩接受了手術,其中、美國有線新聞網絡稱情報顯示他情況危重,中方官員消息則說相信金正恩沒有病危。

金正恩本月11日主持勞動黨中央政治局會議,4天後,未有現身祖父、已故領袖金日成誕辰紀念活動,是2012年上台後首次缺席,惹來各界揣測。

美國有線新聞網絡引述華府官員,當局正檢視有情報稱金正恩接受手術後命危,沒提及詳情。另一官員則說「金正恩健康惹擔憂」說法可信,但難以評估有多嚴重。

專門報道北韓消息的南韓媒體《每日北韓》則引述北韓人士稱,金正恩因抽煙過度、過胖、過勞,召開政治局會議翌日在家族專用醫院平安北道的香山診療所,接受心血管手術。

報道稱金正恩去年8月已有心血管毛病,手術後正在康復,在當地別墅接受治療。

中共中央對外聯絡部官員向路透社表示,相信金正恩沒有病危,南韓青瓦台亦指北韓未見異常。

年約36歲的金正恩,據報有痛風與「三高」問題,2014年曾連續逾一個月沒有公開露面,之後撐拐杖現身,南韓情報推測他切除腳踝囊腫。

